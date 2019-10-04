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Reuters: в ExxonMobil запретили использовать поставлявшие нефть из Венесуэлы суда 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
В ExxonMobil запретили суда из Венесуэлы
Фото: Reuters
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation на этой неделе ввела запрет на использование судов, которые ранее были задействованы при доставке углеводородов из Венесуэлы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
По словам его источников в компании, речь идет примерно о 250 судах. В компании не выступали с официальными заявлениями на эту тему. Согласно приведенным агентством оценкам, ежемесячно примерно 25 иностранных судов прибывают в порты Венесуэлы. В некоторых случаях команда якобы стремится скрыть это, опасаясь американских санкций.
Президент США Дональд Трамп распорядился 1 ноября 2018 года ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. 5 августа 2019 года он подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку подпали активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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Комментарии
Компании , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Дональд Трамп , ЕС , Exxon Mobil , Reuters
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