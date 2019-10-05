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Найден виновник утечки данных из Сбербанка 

Рамблер + ещё 21 57 минут назад
Найден виновник утечки данных из Сбербанка
Фото: РИА Новости
В Сбербанке вычислили сотрудника, пытавшегося продать данные клиентов. Речь шла о доступе к 60 миллионам карт.
Сбербанк совместно с правоохранительными органами провел расследование, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В результате был установлен виновный — сотрудник кредитной организации, который руководил «сектором в одном из бизнес-подразделений банка», он вычислен и уже дал признательные показания. У молодого руководителя (1991 года рождения) действительно был доступ к базам данных, которые он решил использовать в корыстных целях.
Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что преступление было раскрыто «в течение считанных часов».
«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — резюмировал он.
Сбербанк подтвердил, что в сеть попали данные двухсот клиентов, однако деньги их в полной безопасности — так как CVV-коды и логины и пароли от интернет-банка обнародованы не были.
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Компании , Герман Греф , Сбербанк России , МВД
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