Найден виновник утечки данных из Сбербанка

Сбербанке вычислили сотрудника, пытавшегося продать данные клиентов. Речь шла о доступе к 60 миллионам карт.

В результате был установлен виновный — сотрудник кредитной организации, который руководил «сектором в одном из бизнес-подразделений банка», он вычислен и уже дал признательные показания. У молодого руководителя (1991 года рождения) действительно был доступ к базам данных, которые он решил использовать в корыстных целях.

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что преступление было раскрыто «в течение считанных часов».

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — резюмировал он.

Сбербанк подтвердил, что в сеть попали данные двухсот клиентов, однако деньги их в полной безопасности — так как CVV-коды и логины и пароли от интернет-банка обнародованы не были.