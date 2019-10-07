Россияне будут доплачивать Сбербанку за хранение долларов

Такое заявление Греф сделал в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс». В Сбербанке, по его словам, обсуждают возможность введения отрицательных ставок за хранение не только евро, но и долларов.

«Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», — объяснил Греф.

Он подчеркнул, что в первую очередь обсуждаются отрицательные ставки для корпораций, а не для граждан.

«Газета.ру» писала , что эти ставки просят ввести крупные банки, столкнувшиеся с проблемой роста привлеченных средств.

В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Крупные банки из РФ, привлекающие валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток. В США ставки по долларовым вкладам тоже близки к нулевым.

«Газета.ру» отмечала, что в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы. О необходимости такой меры в случае введения отрицательных ставок уже заявили в Минфине