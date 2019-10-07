Россияне будут доплачивать Сбербанку за хранение долларов 

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в организации поддерживают введение отрицательных ставок по валютным вкладам компаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Греф сделал в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс». В Сбербанке, по его словам, обсуждают возможность введения отрицательных ставок за хранение не только евро, но и долларов.
«Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», — объяснил Греф.
Он подчеркнул, что в первую очередь обсуждаются отрицательные ставки для корпораций, а не для граждан.
«Газета.ру» писала, что эти ставки просят ввести крупные банки, столкнувшиеся с проблемой роста привлеченных средств.
В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Крупные банки из РФ, привлекающие валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток. В США ставки по долларовым вкладам тоже близки к нулевым.
«Газета.ру» отмечала, что в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы. О необходимости такой меры в случае введения отрицательных ставок уже заявили в Минфине.
Вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская в комментарии «Известиям» заявила, что вероятность введения отрицательных ставок велика. По ее мнению, мера коснется депозитов в евро, от которых банки отказываются с середины лет. Чижевская подчеркнула, что многие вкладчики уже перевели накопления в другую валюту.