Украинской авиакомпании запретили полеты после крушения Ан-12 подо Львовом

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты авиакомпании «Украина Аэроальянс», самолет которой 4 октября совершил аварийную посадку подо Львовом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Государственной авиационной службы Украины приостановлено действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества «Авиакомпания Украина-Аэроальянс» — сообщили в ведомстве.

Работа авиакомпании прекращена с 5 октября, добавили в Госавиаслужбе.

4 октября подо Львовом разбился грузовой самолет Ан-12. Самолет пропал с радара около 07:10 при заходе на посадку в международном аэропорту «Львов». Через 20 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

В результате инцидента пятеро человек погибло, еще трое пострадали, сообщал ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам мэра Львова Андрея Садового, причиной трагедии стало то, что груз на борту воздушного судна задавил людей при аварийной посадке. Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту инцидента.