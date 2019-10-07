В офисе компании X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») устроили проверку полицейские из УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы и налоговики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, проверку проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД. Они осматривали помещения и документы компании.
Источник «Ленты.ру» утверждает, что проверка связана с возможной причастностью ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Однако представитель X5 Retail Group заявил в комментарии RNS, что у компании нет данных о претензиях силовиков. В компании объяснили, что камеральные проверки у них, как у крупного налогоплательщика, проходят ежеквартально.
Во время этих мероприятий налоговики проводят в офисах Х5 осмотр и знакомятся с документами. При проверках регулярно присутствуют сотрудники МВД.
«Компания полноценно сотрудничает с налоговыми органами в рамках проведения текущей камеральной проверки», — подчеркнули в X5 Retail Group.