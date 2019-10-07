Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.04
71.22
71.44
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
59.04
+0.03 Золото
1497.84
–0.03 РТС
1317.42
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.0996
+0.0002
23.09
1.0993
03.10
23.09
11.09

К владельцам «Пятерочки» и «Перекрестка» пришли силовики 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
В офисе компании X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») устроили проверку полицейские из УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы и налоговики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, проверку проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД. Они осматривали помещения и документы компании.
Источник «Ленты.ру» утверждает, что проверка связана с возможной причастностью ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Однако представитель X5 Retail Group заявил в комментарии RNS, что у компании нет данных о претензиях силовиков. В компании объяснили, что камеральные проверки у них, как у крупного налогоплательщика, проходят ежеквартально.
Во время этих мероприятий налоговики проводят в офисах Х5 осмотр и знакомятся с документами. При проверках регулярно присутствуют сотрудники МВД.
«Компания полноценно сотрудничает с налоговыми органами в рамках проведения текущей камеральной проверки», — подчеркнули в X5 Retail Group.
Комментарии125
Компании , Видео , Федеральная налоговая служба , X5 Retail Group , МВД , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»22
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург1
Пошлины США ударят по Германии
Пошлины США ударят по Германии
Не только зерно: Россия наращивает экспорт
Не только зерно: Россия наращивает экспорт2
Видео
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
03:46
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
Личный счет
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
Мировой рынок рухнул
04:47
Мировой рынок рухнул
Рынки
В России произошло «чудо» в карточных платежах
01:00
В России произошло «чудо» в карточных платежах
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение