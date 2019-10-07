Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.84
$
65.05
71.25
71.43
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
59.55
+0.00 Золото
1500.88
+0.17 РТС
1320.38
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.0997
+0.0004
23.09
1.0993
03.10
23.09
11.09

Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы 

Рамблер + ещё 16 26 минут назад
Департамент городского имущества Москвы подал иск в Арбитражный суд о взыскании более 58 млн рублей с «Московского дома моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт картотеки арбитражных дел.
Сумма иска составляет 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек. По данным источника агентства в мэрии Москвы, основанием для обращения в суд стал долг по арендной плате.
Представитель модельера Вячеслава Зайцева отказался от комментариев, заявив, что находится не в курсе ситуации.
Также стало известно, что дом моды Зайцева задолжал 1,3 млн рублей единой теплоснабжающей организации Москвы «МОЭК». В пресс-службе МОЭК рассказали, что с весны этого года в здании дома моды отключено горячее водоснабжение, а в новом отопительном сезоне не подключено отопление.
«Московский дом моды Вячеслава Зайцева» находится по адресу: Проспект мира, 21. Дом моды был создан в 1982 году.
Компании , Видео , Вячеслав Зайцев , Правительство Москвы , МОЭК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай передумал сдаваться США
Китай передумал сдаваться США3
Названа цена проезда по ВСМ Москва — Петербург
Названа цена проезда по ВСМ Москва — Петербург6
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»589
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург1
Пошлины США ударят по Германии
Пошлины США ударят по Германии
Видео
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
03:46
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
Личный счет
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
Мировой рынок рухнул
04:47
Мировой рынок рухнул
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение