Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Арбитражный суд о взыскании более 58 млн рублей с «Московского дома моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт картотеки арбитражных дел.

Сумма иска составляет 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек. По данным источника агентства в мэрии Москвы, основанием для обращения в суд стал долг по арендной плате.

Представитель модельера Вячеслава Зайцева отказался от комментариев, заявив, что находится не в курсе ситуации.

Также стало известно, что дом моды Зайцева задолжал 1,3 млн рублей единой теплоснабжающей организации Москвы « МОЭК ». В пресс-службе МОЭК рассказали, что с весны этого года в здании дома моды отключено горячее водоснабжение, а в новом отопительном сезоне не подключено отопление.

«Московский дом моды Вячеслава Зайцева» находится по адресу: Проспект мира, 21. Дом моды был создан в 1982 году.