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Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург планируют запустить в 2026 году, заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Катцын.
«Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, состоящий из двух участков. Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Санкт-Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год», — передает его слова РИА «Новости».
На ВСМ будут курсировать поезда со скоростями движения от 200 до 400 км/ч.
В сентябре сообщалось, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть продлена до Финляндии.
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Компании , Видео , Другое , Минтранс РФ , РЖД , РИА Новости
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