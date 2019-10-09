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Китай пригрозил Apple последствиями 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Китай пригрозил Apple последствиями
Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Выход приложения HKmaps в App Store поставил под удар компанию Apple. Официальное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» обвинила разработчиков в поддержке и защите протестующих в Гонконге и пригрозила им последствиями.
Как говорится в посвящённой компании статье, приложение помогает пользователям отслеживать передвижения полиции и таким образом избегать встречи с ней. Карта города постоянно обновляется благодаря сообщениям юзеров об инцидентах. «Жэньминь жибао» отмечает, что HKmaps — это лишь «верхушка айсберга», поскольку Apple вернула в онлайн-магазин песню, поддерживающую независимость Гонконга, которую ранее компания удалила.
Никто не хочет втягивать Apple в продолжающиеся волнения в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес с политикой и даже незаконными действиями, — говорится в сообщении.
За несколько дней до релиза приложения Apple придерживалась противоположной точки зрения — первоначально HKmaps не должна была оказаться в App Store из-за того, что «приложение позволяет пользователям уклоняться от правоохранительных органов».
Сам разработчик приложения отрицает, что его карта способствует поддержанию незаконной деятельности. Он заявил, что она предназначена только для «информационных целей», чтобы помочь жителям свободно перемещаться по городу, избегая вспышек протеста.
По сообщениям пользователей, HKmaps остаётся самым загружаемым приложением в категории «Путешествия» в App Store для Гонконга.
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Компании , Другое , Apple , МВД
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