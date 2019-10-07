В МЭР предложили проиндексировать налоги и сборы для малого бизнеса на 4,9% на 2020 год

Минэкономразвития предлагает проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса, в том числе единый налог на вмененный доход (ЕНВД), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), торговый сбор и патент на 4,9% с 2020 года, следует из проекта ведомственного акта "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год", размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Минэкономразвития ежегодно индексирует указанные налоги и сборы и с этой целью осенью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год.

Согласно проекту, Минэкономразвития планирует установить коэффициенты-дефляторы для НДФЛ в размере 1,813, для ЕНВД — 2,009, для патентов — 1,592, для торгового сбора — 1,382. На текущий год коэффициент для НДФЛ составляет 1,729, для ЕНВД — 1,915, для торгового сбора — 1,317, для патентной системы — 1,518. Таким образом, указанные коэффициенты-дефляторы в 2020 году предлагается проиндексировать на 4,9%.

Согласно ст. 11 Налогового кодекса РФ, рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году. Информация о величине коэффициентов публикуется не позднее 20 ноября.