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В МЭР предложили проиндексировать налоги и сборы для малого бизнеса на 4,9% на 2020 год 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Минэкономразвития предлагает проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса, в том числе единый налог на вмененный доход (ЕНВД), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), торговый сбор и патент на 4,9% с 2020 года, следует из проекта ведомственного акта "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год", размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минэкономразвития ежегодно индексирует указанные налоги и сборы и с этой целью осенью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год.
Согласно проекту, Минэкономразвития планирует установить коэффициенты-дефляторы для НДФЛ в размере 1,813, для ЕНВД — 2,009, для патентов — 1,592, для торгового сбора — 1,382. На текущий год коэффициент для НДФЛ составляет 1,729, для ЕНВД — 1,915, для торгового сбора — 1,317, для патентной системы — 1,518. Таким образом, указанные коэффициенты-дефляторы в 2020 году предлагается проиндексировать на 4,9%.
Согласно ст. 11 Налогового кодекса РФ, рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году. Информация о величине коэффициентов публикуется не позднее 20 ноября.
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Комментарии111
Компании , Видео , Личный счет , Экономика , Минэкономразвития
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