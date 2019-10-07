«Видят свою выгоду»: в Думе ответили США о «Северном потоке — 2»

Европа ориентирована на свою экономику и действует в соответствии с выгодой своих граждан и делает все «на благо своих государств, а не Соединенных Штатов». Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в ответ на слова министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

«Северный поток — 2» минимум на 25 — 30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединенными Штатами. И это огромные деньги с учетом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — сказал депутат в разговоре с RT.

Собеседник издания отметил, что США необходимо понять, что европейские государства независимы, поэтому «требовать от них работать себе в ущерб аполитично».

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.

Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России на европейские страны, в том числе на их политику.

«Северный поток — 2» нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок», — приводит его слова ТАСС.

Перри уверен, что для подключившихся к российскому газопроводу стран он станет единственным источником газа, проходящим из одной страны по одному маршруту через «зависимые страны, которые Москва [попытается] подчинить своей воле».

Американский чиновник предложил альтернативу — поставки СПГ из США. «Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США», — указал Перри.

Вместе с тем он отметил, что Россия сможет обойтись без транзита через Украину своего газового сырья в случае запуска газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». «Москва сможет прекратить такой транзит до конца текущего десятилетия», — признал министр.

В то же время он предупредил, что американские власти намерены активнее сотрудничать со странами Центральной и Восточной Европы в вопросах энергетики.

«Будут созданы четыре рабочие группы по вопросам эффективности энергетики и возобновляемых ресурсов, ядерной энергетики, безопасности поставок и защите критической инфраструктуры», — заявил американский представитель.

Как известно, газопровод «Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с работающим «Северным потоком». Длина газопровода — более 1,2 тыс. км. Cтоимость проекта оценивается в €9,5 млрд Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Газопровод проходит через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Каждая этих стран должна дать согласие на его строительство и эксплуатацию. При этом договоренности достигнуты со всеми, кроме Дании, которая до сих пор находится в процессе согласования.

По словам министр энергетики России Александра Новака, власти Дании скорее всего дадут разрешение на прокладку российского газопровода через свои воды.

«По той информации, которая есть у нас сейчас, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в ее исключительной экономической зоне», — отметил Новак в интервью радиостанции Business FM.

В то же время он обратил внимание на то, что сроки рассмотрения заявки на прокладку маршрута через исключительную экономическую зону королевства, уже прошли. Вместе с тем, по утверждению Новака, в заявке нет причин для отказа государства. Новак сказал, что есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться».

Однако если Дания все-таки не даст своего согласия на строительство газопровода на своей территории, то тогда придется прокладывать «Северный поток — 2» в обход этой страны, что сделает проект более дорогим и сдвинет сроки его введения в эксплуатацию.