Никуда не денется? Кто запретит крафтовое пиво

Росстандарт заявил о том, что в следующем году из производства может исчезнуть крафтовое пиво, так как на пиво авторских сортов не может быть создан единый стандарт. Эксперты алкогольного рынка назвали это заявление ошибкой. Они уверены, что крафтовое пиво останется на прилавках.

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как пояснили RT в Росстандарте, к этому может привести принятие нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.

Документ, положения которого будут обязательны к применению в России, вступит в силу с 2021 года. Он указывает, что пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Пиво — это алкогольный напиток, который, возможно, является самым старым из ферментированных продуктов, известных человеку. Изготовляется путем смешивания зерновых с водой. Затем, добавляя дрожжи, смесь поддают ферментации. В состав напитка также входит хмель, который придает продукту характерный горьковатый привкус. Современные методы пивоварения предусматривают разные способы осветления напитка, который к потребителям попадает в виде прозрачной жидкости с ярким цветом (оттенок варьируется зависимо от сорта).

При этом, по действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление только трех разновидностей пива — светлого, темного и пшеничного.

Разработка единого стандарта на крафтовое пиво невозможна, так как этот напиток предполагает разные рецептуры, технологии и компоненты.

Учитывая, что крафт не выделен в отдельную категорию ни в каких документах, часть напитков подпадет под категорию контрафакта.

Впрочем, генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя» (ЦИФРА) Вадим Дробиз опроверг возможность исчезновения крафтового пива из производства.

По его словам, крупные пивоваренные компаний, которые представляют на российском рынке примерно 70%, пытались пролоббировать такой запрет через профильные ведомства, занимающиеся вопросами регулирования алкоголя.

Но у них не получилось. Поэтому-то они «и зашли» через непрофильные структуры — Росстандарт и Евразийскую комиссию. Но эти структуры никакого отношения к регулированию рынка алкоголя не имеют, поэтому и запрет налагать тоже не могут.

Мнение Дробиза поддержал и член «Опоры России» Алексей Небольсин . По его словам, термин «крафтовое пиво» применяется к напитку, который производят на небольших пивоварнях по авторской технологии.

«И заводское пиво, и пиво крафтовое — все эти напитки по-праву называются термином «пиво», и из производства в 2021 не исчезнут.

Более того, технический регламент позволяет с 2021 года добавлять в классическое заводское пиво до 59% несоложеных продуктов, чем и намерены воспользоваться крупные производители, так как это сырье дешевле», — сообщил в беседе с «Газетой.Ru» Небольсин.

Авторские производители пива, как и раньше, будут использовать при производстве пива не более 20% несоложеного сырья, подчеркнул эксперт.

Опубликованный в сентябре отчет компании FinExpertiza показал, что пиво — самый популярный в России алкогольный напиток, и он лидирует по объемам потребления в России. Исследование было поведено по анализу информации, которую содержит платформа фискальных данных «Такском».

На момент написания заметки Росстандарт не ответил на запрос «Газеты.Ru».

В 2018 году жители России выпили порядка 7,9 млрд литров пива. Водки и ликероводочных изделий было выпито 833 млн литров — или 332,8 млн литров в пересчете на чистый спирт.

Также в топ-5 самых востребованных вошли вино, коньяк и сидр. В 2017 году место сидра в пятерке лидеров занимало шампанское.

Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Также в список также вошли квас, сок, энергетические напитки и минеральная вода.

Анализ проводился на основе обработки 15 млрд кассовых чеков.

Ранее Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака в 2018 году. Оказалось, что в среднем траты составили около 3% общих потребительских расходов.

Больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%). Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область (6%), Костромская область и Хакасия — по 4,3%.

При этом меньше всего средств на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 3,4% и 2,7% соответственно.