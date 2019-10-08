У Зайцева ответили на иск властей Москвы

Департамент городского имущества обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать долг за арендную палату с Московского дома моды Вячеслава Зайцева . В Доме моды «Комсомольской правде» сообщили , что ничего не знают о долгах.

Согласно картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы, иск Департамента городского имущества к Московскому дому моды Вячеслава Зайцева был подан 4 октября. Сумма иска составляет 58,4 млн рублей.

По данным издания, основанием для иска стал долг по арендной плате помещения на Проспекте Мира, где у 81-летнего Вячеслава Зайцева находится Московский дом моды.

«Какие долги? Мы работаем и не в курсе, что у маэстро долги более 58 млн рублей. Он, наверное, тоже не в курсе. Всем же занимаются помощники…», — пояснил газете представитель Московского дома моды Вячеслава Зайцева.

Он также отметил, что зарплата сотрудникам выплачивается и о возможном переезде никто не слышал.

В свою очередь в суде газете пояснили, что исковое заявление было зарегистрировано.