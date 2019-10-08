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У Зайцева ответили на иск властей Москвы 

Рамблер 1 час назад
У Зайцева ответили на иск властей Москвы
Фото: РИА Новости
Департамент городского имущества обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать долг за арендную палату с Московского дома моды Вячеслава Зайцева. В Доме моды «Комсомольской правде» сообщили, что ничего не знают о долгах.
Согласно картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы, иск Департамента городского имущества к Московскому дому моды Вячеслава Зайцева был подан 4 октября. Сумма иска составляет 58,4 млн рублей.
По данным издания, основанием для иска стал долг по арендной плате помещения на Проспекте Мира, где у 81-летнего Вячеслава Зайцева находится Московский дом моды.
«Какие долги? Мы работаем и не в курсе, что у маэстро долги более 58 млн рублей. Он, наверное, тоже не в курсе. Всем же занимаются помощники…», — пояснил газете представитель Московского дома моды Вячеслава Зайцева.
Он также отметил, что зарплата сотрудникам выплачивается и о возможном переезде никто не слышал.
В свою очередь в суде газете пояснили, что исковое заявление было зарегистрировано.
«В соответствии с нормами российского законодательства, вопрос о принятии иска в производство или возвращении, рассматривается судьей в течении пяти дней. В производство иск пока не принят», — подчеркнул представитель Арбитражного суда Москвы.
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Комментарии
Компании , Вячеслав Зайцев , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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