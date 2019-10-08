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Компания Бондарчука обанкротилась 

Рамблер 1 час назад
Компания Бондарчука обанкротилась
Фото: РИА Новости
Основанный Федором Бондарчуком кинокомплекс «Главкино» признан банкротом, сказано в карточке дела в картотеке арбитражных дел.
Бондарчук и продюсер Илья Бачурин основали «Главкино» в 2008 году. В течение некоторого времени соучредителем кинокомплекса числился Константин Эрнст. Свои доли в нем все трое продали в 2017-м. В павильонах «Главкино» проходили съемки таких фильмов, как «Экипаж» и «Викинг».
В марте кредитор «Главкино», банк ВТБ, заявил в Арбитражный суд Московской области о несостоятельности компании.
Сегодня суд признал «Главкино» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство до 7 апреля 2020-го. Конкурсным управляющим был утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» Валерий Кубелун.
Суд постановил платить ему 30 тысяч рублей в месяц за счет средств должника, а самого управляющего — представить отчет и ходатайство о завершении либо продлении срока конкурсного производства к судебному заседанию по рассмотрению итогов процедуры. Оно назначено на 6 апреля будущего года.
Налоги от мошенников: как клюют на удочку лжечиновников
Комментарии1
Компании , Илья Бачурин , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , Валерий Кубелун , Банк ВТБ
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