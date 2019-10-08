Компания Бондарчука обанкротилась

Бондарчук и продюсер Илья Бачурин основали «Главкино» в 2008 году. В течение некоторого времени соучредителем кинокомплекса числился Константин Эрнст . Свои доли в нем все трое продали в 2017-м. В павильонах «Главкино» проходили съемки таких фильмов, как «Экипаж» и «Викинг».

В марте кредитор «Главкино», банк ВТБ , заявил в Арбитражный суд Московской области о несостоятельности компании.

Сегодня суд признал «Главкино» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство до 7 апреля 2020-го. Конкурсным управляющим был утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» Валерий Кубелун

Суд постановил платить ему 30 тысяч рублей в месяц за счет средств должника, а самого управляющего — представить отчет и ходатайство о завершении либо продлении срока конкурсного производства к судебному заседанию по рассмотрению итогов процедуры. Оно назначено на 6 апреля будущего года.