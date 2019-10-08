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Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Белорусский сыр вернется в Россию
Фото: ТАСС
Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с Любанского филиала "Слуцкого сыродельного комбината" из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", — сообщается в пресс-релизе.
Решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства белорусского надзорного ведомства. Продукция, отправляемая в Россию, должна быть выработана с 8 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 8 мая ограничил ввоз в Россию молочной продукции 37 предприятий Белоруссии, в том числе на молочную продукцию наливом, поставляемую ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
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Комментарии1
Компании , Россельхознадзор
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