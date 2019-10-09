Boeing получила заказ на 737 MAX

Boeing получила первый за несколько месяцев заказ на 737 MAX

Пока анонимный клиент изъявил желание приобрести один лайнер. Причем предпочел MAX другим моделям.

Boeing пожинает плоды авиакатастроф с участием 737 MAX. Компания обнародовала итоги 9-ти месяцев этого года. Поставки коммерческих самолетов американского концерна сократились на 40%. За 3 квартала заказчики получили 302 лайнера различных моделей, тогда как за аналогичный период прошлого года производитель реализовал более полутысячи машин. В сентябре было поставлено 26 самолетов, против 87 годом ранее.

Между тем, компания сообщила, что получила первый за несколько месяцев конвертированный заказ на 737 MAX. Причем, по ее данным, анонимный клиент изначально выбрал другой самолет, однако позже склонился к этой модели.

По информации Boeing, в подвешенном состоянии находятся еще четыре заказа. В их числе — предварительная сделка по 200 лайнерам для British Airways, о которой было объявлено еще на парижском авиасалоне в июне, но она до сих пор не превратилась в реальный контракт.

Всего же за 9 месяцев текущего года портфель заказов Boeing, включая отмененные, составил 84 самолета. Кроме того, банкротство индийских Jet Airways лишило авиапроизводителя заказа на 210 машин.

Европейский конкурент Airbus, напротив, имеет в своем портфеле за этот год 127 чистых заказов, что соответствует годовой цели в 880-890 поставок, отмечает Reuters.

До авиакатастроф, ударивших по бизнесу, Boeing мог бы уверенно конкурировать с Airbus, ведь в 2018 году он отправил клиентам 806 самолетов, а в этом планировалась поставка 900 машин.

Ну а пока окончательная ясность в вопросе новой сертификации проблемных лайнеров не появилась, заказчики, оставшиеся без новых 737 MAX ищут альтернативные решения. Так "Победа" заберет у сестринской авиакомпании "Россия" 4 самолета Boeing 737 Next Generation. Еще 3 подобных машины перейдут из парка "России" в "Аэрофлот"

Как поясняет Интерфакс, такое перераспределение объясняется повсеместной остановкой эксплуатации новейшей модели 737 MAX, а также острой потребностью "Победы" и материнской компании в новых бортах на фоне большого спроса на услуги лоукостера и открытия в марте следующего года хаба "Аэрофлота" в Красноярске. При этом, такая щедрость "России" не останется безвозмедной — все выбывшие самолеты будут замещены аналогичным количеством лайнеров А320.

"Победа" заказала двадцать 737 MAX еще до того, как ими запретили пользоваться по всему миру после двух похожих катастроф в Индонезии и Эфиопии. Представители Boeing ожидали, что полеты злополучной модели возобновятся уже в четвертом квартале этого года, однако, по мнению экспертов, американской корпорации вряд ли удастся решить все проблемы до начала 2020-го.