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Муниципалитеты смогут проводить внеплановые проверки предпринимателей 

Парламентская газета 2 часа назад
Предпринимателей предупредили о внеплановых проверках
Фото: ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГ
Органы местного самоуправления могут получить право проводить внеплановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при поступлении обращений об их самовольном занятии земель.
Соответствующий законопроект обсудят на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 9 октября. Документ был разработан депутатом от «Единой России» Валентиной Пивненко.
В пояснительной записке автор отметила, что сейчас муниципалитет проводит лишь контрольные мероприятия без взаимодействия с субъектами МСП на основании плановых рейдовых заданий, а акты этих осмотров направляются в госорганы. Но этот акт не служит основанием для принятия процессуальных решений.
В результате госорган вынужден самостоятельно повторно проводить проверку, что создаёт излишнюю нагрузку, а работу органа местного самоуправления делает исключительно профилактической и практически лишённой смысла. Поэтому депутат предлагает наделить муниципалитеты полномочиями по проведению внеплановой проверки после согласования с органом прокуратуры.
Акт внеплановой проверки будет направляться в государственный надзорный орган для принятия решения о возбуждении административного дела. Штрафы будут поступать в местный бюджет, что позволит повысить эффективность муниципального земельного контроля и даст действенный инструмент воздействия на нарушителей.
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Компании , Экономика , Валентина Пивненко , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума
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