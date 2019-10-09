Предпринимателей предупредили о внеплановых проверках

Муниципалитеты смогут проводить внеплановые проверки предпринимателей

Органы местного самоуправления могут получить право проводить внеплановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при поступлении обращений об их самовольном занятии земель.

В пояснительной записке автор отметила, что сейчас муниципалитет проводит лишь контрольные мероприятия без взаимодействия с субъектами МСП на основании плановых рейдовых заданий, а акты этих осмотров направляются в госорганы. Но этот акт не служит основанием для принятия процессуальных решений.

В результате госорган вынужден самостоятельно повторно проводить проверку, что создаёт излишнюю нагрузку, а работу органа местного самоуправления делает исключительно профилактической и практически лишённой смысла. Поэтому депутат предлагает наделить муниципалитеты полномочиями по проведению внеплановой проверки после согласования с органом прокуратуры

Акт внеплановой проверки будет направляться в государственный надзорный орган для принятия решения о возбуждении административного дела. Штрафы будут поступать в местный бюджет, что позволит повысить эффективность муниципального земельного контроля и даст действенный инструмент воздействия на нарушителей.