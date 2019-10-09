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В России появился свой AliExpress 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
В России появился свой AliExpress
Фото: globallookpress.com
Китайская Alibaba, «Мегафон», Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, говорится на сайте Mail.Ru Group.
Управлять компанией будут два генеральных директора — руководитель AliExpress в России Лю Вэй с китайской стороны и первый замгендиректора Mail.ru Дмитрий Сергеев с российской. Председателем совета директоров AliExpress Russia станет гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. Назначения утвердят в ближайшие недели.
Также в рамках сотрудничества стороны объявили о желании создать новую платежную систему. Этим займутся Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и Alipay, которая входит в Ant Financial Services), аффилированную с Alibaba.
По этому проекту обязывающее соглашение не подписано, но известно, что Mail.ru Group внесет активы в виде «Деньги.Mail.ru» и VK Pay. Это позволит ему стать крупнейшим акционером с долей 40 процентов в совместном предприятии. Эти сведения приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Рамочное соглашение о создании AliExpress Russia компании подписали осенью 2018 года. А с февраля 2019-го AliExpress договорился с Mail.Ru Group о том, что пользователи принадлежащей ей соцсети «ВКонтакте» смогут приобретать товары с китайской площадки на платформе VK Apps.
Ранее сообщалось, что в начале сентября AliExpress начал доставлять заказы от разных поставщиков одной посылкой, что позволяет существенно удешевить доставку.
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Комментарии1
Компании , Борис Добродеев , Дмитрий Сергеев , Демьян Кудрявцев , Мегафон , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций , Ведомости
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