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ЧБТР начал отказываться от расчетов в долларах 

Прайм + ещё 1 53 минуты назад
ЧБТР начал отказываться от расчетов в долларах
Фото: Прайм
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) начал отказываться от расчетов в долларах из-за задержек в проведении платежей со стороны американских банков, рассказал РИА Новости глава банка Дмитрий Панкин.
В первую очередь, по его словам, это касается турецких проектов.
"Раньше расчеты с Турцией у ЧБТР шли в долларах, и было много проектов в американской валюте. Но в последнее время мы столкнулись с задержками по времени при проведении таких расчетов. Долларовые расчеты сейчас достаточно рискованны с Турцией", — отметил он.
Турция является крупнейшим заемщиком банка: ЧБТР вложил более 400 миллионов евро в проекты этой стране и рассматривает новые еще примерно на такую же сумму, однако все новые проекты там банк финансирует только в евро.
"Евро — реальная альтернатива доллару в европейском регионе, но полностью заменить американскую валюту в ближайшем будущем он не сможет по объективным причинам. Использование евро тоже несет свои риски: еще пару лет назад, например, обсуждался возможный выход некоторых стран из зоны евро. Сейчас такие разговоры утихли, но будущее единой европейской валюты по-прежнему до конца не понятно, и это накладывает определенный негатив", — признал он.
По словам Панкина, найти какую-то одну замену доллару вряд ли будет возможно, но есть предпосылки для развития мультивалютной торговли, включая и расчеты в российских рублях.
"В России мы уже открывали кредитные линии в рублях, например, банкам Совкомбанку и Центр-Инвест. Азербайджану мы также выдавали кредиты в местных манатах. Мы готовы рассматривать варианты расчетов и в других валютах", — заявил глава ЧБТР.
ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Черноморского региона. Доли РФ, Греции и Турции в уставном капитале ЧБТР составляют по 16,5%, Румынии — 14%, Болгарии и Украины — по 13,5%, Азербайджана— 5%, Албании — 2%, Армении — 1%, Грузии и Молдавии — по 0,5%, нераспределенная доля — 0,5%. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.
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Комментарии1
Компании , Рынки , Дмитрий Панкин , Совкомбанк , РИА Новости
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