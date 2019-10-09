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Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата 

Sostav.ru 1 час назад
Johnson&Johnson обязали выплатить мужчине $8 млрд
Фото: Depositphotos
Суд в Филадельфии обязал компанию Johnson&Johnson выплатить штраф размером $8 млрд Николасу Мюррею. У американца выросла грудь из-за последствий приема антипсихотического препарата Risperdal, сообщает Reuters.
Суд наказал компанию за то, что не предупредила пострадавшего и других покупателей о побочном эффекте от приема антипсихотического препарата. У мужчины вследствие приёма препарата развелась гинекомастия, он употреблял лекарство по предписанию врачей с 2003 года.
Risperdal прописывают в США с 1993 года. Помимо аутизма показаниями к его применению являются шизофрения, галлюцинации, биполярное аффективное расстройство.
Компанию часто обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторая ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью. В США подано несколько тысяч подобных исков. Суд неоднократно обязывал Johnson & Johnson выплатить крупную компенсацию женщинам, которые утверждали, что из-за использования товаров компании и наличия в них асбеста у них развился рак. Ранее суд признал Johnson&Johnson виновной в том, что она содействовала опиоидному кризису, из-за которого умерли более 6 тыс. жителей США.
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Комментарии
Компании , Johnson & Johnson , Reuters
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