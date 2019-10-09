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Глава «Нафтогаз» рассказал о поставках «Газпрома» напрямую предприятиям Украины 

Вести Экономика + ещё 2 1 час назад
«Газпром» сможет напрямую поставлять предприятиям Украины
Фото: Вести Экономика
"Газпром" сможет с 2020 г. напрямую поставлять газ крупным предприятиям на Украине после интеграции украинских норм с нормами ЕС, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Ничто не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении и как только мы внедрим европейские нормы … рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они своей ценовой политикой будут дешевле, чем другие поставщики", — сказал Коболев на газовом форуме, комментируя возможность прямых поставок газа из России на Украину.
"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий", — добавил глава украинской госкомпании, которая ранее была единственным покупателем газа у "Газпрома" на Украине, передает РИА "Новости".
Украина прекратила закупку газа напрямую в России в ноябре 2015 г. и с тех пор покупает газ по реверсу из Европы, сообщали "Вести. Экономика".
Минэнерго Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа страны будет накоплено 21 млрд куб. м газа — этого достаточно для зимы 2019-2020 гг.
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно, заявил 19 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель по результатам трехсторонних консультаций с участием РФ, ЕС и Украины.
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Комментарии
Компании , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Минэнерго , РИА Новости
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