«Газпром» сможет напрямую поставлять предприятиям Украины

Глава «Нафтогаз» рассказал о поставках «Газпрома» напрямую предприятиям Украины

"Газпром" сможет с 2020 г. напрямую поставлять газ крупным предприятиям на Украине после интеграции украинских норм с нормами ЕС , заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев

"Ничто не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении и как только мы внедрим европейские нормы … рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они своей ценовой политикой будут дешевле, чем другие поставщики", — сказал Коболев на газовом форуме, комментируя возможность прямых поставок газа из России на Украину.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий", — добавил глава украинской госкомпании, которая ранее была единственным покупателем газа у "Газпрома" на Украине, передает РИА "Новости".

Украина прекратила закупку газа напрямую в России в ноябре 2015 г. и с тех пор покупает газ по реверсу из Европы, сообщали "Вести. Экономика".

Минэнерго Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа страны будет накоплено 21 млрд куб. м газа — этого достаточно для зимы 2019-2020 гг.