Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.08
71.21
71.40
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.86
–0.08 Золото
1504.25
+0.16 РТС
1320.42
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0982
–0.0038
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

Минфин готов отложить реформу налогового резидентства 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Минфин готов отложить реформу налогового резидентства, если ее не поддержит крупный бизнес. Об этом заявил на заседании правления РСПП глава ведомства Антон Силуанов. Его слова цитирует «Интерфакс». Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом. Ведомство также предложило считать налоговыми резидентами России тех, чей «центр жизненных интересов» находится в стране, не уточняя определение «центра».
Силуанов пообещал, что вопросы «центра жизненных интересов» и «90-180 дней» ведомство «будет двигать» после обсуждения их на площадке РСПП.
«Если не найдет (эта идея поддержки) — оставим до лучших дней. Все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом», — заявил он.
По словам министра, в Минфине «хотели двигаться в рамках тех треков, которые есть в других странах».
«Сегодня мобильность людей повышается, поэтому тоже хотели задействовать эти наработки. Сразу хочу сказать, что это вопросы, которые требуют обсуждения, как «черт из табакерки» мы не будем. Давайте проведем обсуждение на вашей площадке, поскольку это касается крупного бизнеса. Давайте встретимся и детально обсудим это предложение. Каких-то решений на этот счет в правительстве не принималось», — сказал Силуанов.
Говоря о предложении уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов со ставкой для граждан РФ (13% вместо текущих 30%), министр пообещал, что оно будет реализовано и, вероятно, вступит в силу с 2021 года.
Предложения по реформе налогового резидентства Минфин включил в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, которые были внесены в Госдуму. О планах уменьшить срок с 183 до 90 дней для приобретения статуса налогового резидента России Силуанов говорил в начале июня. Он объяснял, что это могут сделать, чтобы вернуть в страну налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом. Статус налогового резидента конкретной страны обязывает человека платить в этой стране налог со своих доходов во всем мире.
BFM.RU: последние новости
Московские власти требуют от дома моды Вячеслава Зайцева 58 млн рублей Московские власти требуют от дома моды Вячеслава Зайцева 58 млн рублей ВТБ решил не открывать новые вклады в евро ВТБ решил не открывать новые вклады в евро Греф обещал падение кредитных ставок Сбербанка при снижении инфляции Греф обещал падение кредитных ставок Сбербанка при снижении инфляции
Комментарии
Компании , Видео , Антон Силуанов , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума , Минфин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому2
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян1
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году1
Украина не согласилась на желание России по газу
Украина не согласилась на желание России по газу
Ритейл показал худший за два года результат
Ритейл показал худший за два года результат
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение