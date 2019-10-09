Минфин готов отложить реформу налогового резидентства

Минфин готов отложить реформу налогового резидентства, если ее не поддержит крупный бизнес. Об этом заявил на заседании правления РСПП глава ведомства Антон Силуанов . Его слова цитирует «Интерфакс». Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом. Ведомство также предложило считать налоговыми резидентами России тех, чей «центр жизненных интересов» находится в стране, не уточняя определение «центра».

Силуанов пообещал, что вопросы «центра жизненных интересов» и «90-180 дней» ведомство «будет двигать» после обсуждения их на площадке РСПП.

«Если не найдет (эта идея поддержки) — оставим до лучших дней. Все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом», — заявил он.

По словам министра, в Минфине «хотели двигаться в рамках тех треков, которые есть в других странах».

«Сегодня мобильность людей повышается, поэтому тоже хотели задействовать эти наработки. Сразу хочу сказать, что это вопросы, которые требуют обсуждения, как «черт из табакерки» мы не будем. Давайте проведем обсуждение на вашей площадке, поскольку это касается крупного бизнеса. Давайте встретимся и детально обсудим это предложение. Каких-то решений на этот счет в правительстве не принималось», — сказал Силуанов.

Говоря о предложении уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов со ставкой для граждан РФ (13% вместо текущих 30%), министр пообещал, что оно будет реализовано и, вероятно, вступит в силу с 2021 года.