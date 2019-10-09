Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.08
71.21
71.40
Прогноз
14.10 – 21.10
$
63.00
71.90
Индексы и котировки Brent
58.86
–0.08 Золото
1504.25
+0.16 РТС
1320.42
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0982
–0.0038
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

ВШЭ: Динамика развития ритейла в РФ в III квартале показала худший результат за два года 

Прайм 1 час назад
Ритейл показал худший за два года результат
Фото: Прайм
Динамика развития организаций розничной торговли в России в третьем квартале 2019 года показала худший результат за последние два года наблюдений, сообщила пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) по результатам соответствующего исследования.
Центр конъюнктурных исследований ВШЭ исследовал состояние делового климата в организациях розничной торговли России в третьем квартале, используя результаты опросов 4 тысяч руководителей торговых организаций из 82 субъектов РФ, проведенных Росстатом.
"Финальные тенденции в динамике развития организаций розничной торговли в третьем квартале текущего года, как минимум за последние два года наблюдений, оказались одними из самых неблагоприятных… Прямым подтверждением ухудшающегося в последние месяцы состояния делового климата в розничной торговле является, согласно последним доступным данным Росстата, наблюдаемое замедление темпов роста розничного товарооборота со 101,6% в июне до 100,8% в августе", — приводятся в сообщении слова директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича.
По данным ВШЭ, в третьем квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле снизился на 4 п.п. — до 3%. Данный показатель представляет собой среднее арифметическое балансов оценок уровня складских запасов, изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде.
"Наиболее весомым дестабилизирующим параметром выступило сжатие заказов на реализуемые товары… Вслед за снизившимися оценками спроса последовало ускорение сокращения объема продаж и товарооборота. При этом до 28 и 32% соответственно возросла доля предпринимателей, ожидающих снижения данных показателей в организациях по итогам текущего года", — говорится в исследовании.
ВШЭ также отмечает, что опрошенные респонденты в числе важных обозначили проблему высоких арендных ставок. Например, за третий квартал доля респондентов, отмечавших рост цен на аренду, возросла до 31%, что является наивысшим значением с 2008 года.
Еще одним неблагоприятным фактором ВШЭ называет заметное сокращение числа занятых в ритейле.
"Практически в каждой третьей организации наблюдалось выбытие персонала", — сказано в исследовании.
Эксперты школы предполагают, что это связано с падением заказов и оборачиваемости товаров.
Условия изменились: кому теперь не дадут ипотеку
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" не исключает прямых поставок от "Газпрома" предприятиям Украины с 2020 года "Нафтогаз" не исключает прямых поставок от "Газпрома" предприятиям Украины с 2020 года ЧБТР начал отказываться от расчетов в долларах ЧБТР начал отказываться от расчетов в долларах Boeing за 9 месяцев снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8% Boeing за 9 месяцев снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8%
Комментарии
Компании , Экономика , Георгий Остапкович , Росстат , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому2
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян1
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году1
Украина не согласилась на желание России по газу
Украина не согласилась на желание России по газу
Минфин готов отложить реформу налогового резидентства
Минфин готов отложить реформу налогового резидентства
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение