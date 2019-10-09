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ЦБ завершил работу над кодексом этики для финансового рынка 

ТАСС 1 час назад
ЦБ завершил работу над кодексом этики
Фото: РИА Новости
Банк России завершил работу над кодексом добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ прошел публичные слушания и готовится к изданию. Об этом сообщила в среду начальник отдела взаимодействия с иностранными регуляторами и международными организациями департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елизавета Медина.
"ЦБ разработал кодекс добросовестного поведения для участников финансового рынка как важный элемент корпоративной культуры. Он прошел публичное обсуждение и сейчас готовится к изданию", — сказала она на Международной финансово-экономической конференции "Актуальный диалог" в Российском экономическом университете им. Плеханова.
Медина добавила, что документ — это "некий бенчмарк, которому имеет смысл следовать и который будет помогать развиваться".
Ранее регулятор сообщал, что кодекс касается всех финансовых организаций, но в то же время не является нормативным актом и будет носить рекомендательный характер. Он декларирует семь основных принципов деятельности финансистов: честность, справедливость, транспарентность, защита, профессионализм, ответственность и целостность.

Письмо аналитика Гаврилова

Об этическом кодексе ЦБ задумался после письма аналитика УК "Альфа-капитал" Сергея Гаврилова о проблемах российских банков, которое было направлено отдельным клиентам компании в августе 2017 года. В частности, аналитик рекомендовал клиентам "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка перевести активы к более надежным участникам банковской системы.
После этого представители "Альфа-капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.
ЦБ позднее назвал это письмо примером недобросовестной практики и заявил о необходимости исключить предоставление финансовыми организациями своим клиентам информационных продуктов такого качества.
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Комментарии
Компании , Сергей Гаврилов , ФК Открытие , Промсвязьбанк , Бинбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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