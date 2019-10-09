Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.86
$
65.07
71.21
71.42
Прогноз
14.10 – 21.10
$
63.00
71.90
Индексы и котировки Brent
59.19
+0.94 Золото
1504.76
+0.19 РТС
1318.63
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0977
–0.0043
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

$113 млн за два месяца: в Грузии признали убытки от ссоры с Россией 

Газета.Ru 2 часа назад
Около $113 млн потеряла Грузия за июль и август из-за запрета на авиасообщение с Россией, заявила глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили. По ее словам, в сентябре поток туристов слегка вырос, но «ожиданий руководства это не оправдывает». Она отметила, что сокращение турпотока бьет по частному сектору и бизнесу.
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией принес последней убытков на сумму порядка $113 миллионов, заявила глава Национальной администрации туризма (НАТ) страны Мариам Квривишвили. Об этом сообщает телеканал «Имеди».
В июле грузинская туристическая индустрия потеряла $57 млн, а в августе — $56 млн, отметила Квривишвили. В сентябре турпоток из России немного вырос, но «ожиданий руководства страны это не оправдало», поскольку Тбилиси привык к значительному — на несколько десятков процентов — росту.
При этом в первом полугодии 2019 года доходы Грузии от туризма росли, из-за чего власти республики ожидали «беспрецедентно высоких цифр» в третьем квартале.
«Сокращение туристического потока из России, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», — подчеркнула глава турадминистрации.
В НАТ сообщили также, что в сентябре количество туристических визитов из России в Грузию упало почти на треть, составив порядка 105,5 тысяч.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что хотели бы нормализации отношений с Грузией. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что в России рассчитывают вернуть диалог между двумя странами хотя бы на тот уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.
«Мы надеемся на нормализацию ситуации», — подчеркнул российский дипломат.
Он выразил надежду, что сдвиг в отношениях произойдет на переговорах по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве.
В Государственной думе накануне заявили, что уже в ближайшее время авиасообщение с Грузией может быть восстановлено. Однако, по словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, о конкретных сроках говорить пока не приходится. Перед возобновлением авиарейсов нужно убедиться, что грузинские аэропорты безопасны для российских самолетов, добавил он.
Калашников добавил, что даже после самых тяжелых кризисов Россия и Грузия могут найти общий язык. В качестве примера он привел встречу министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, состоявшуюся в Нью-Йорке в конце сентября. Главы МИДов встретились на полях Генассамблеи ООН и поговорили лично впервые с 2008 года.
11 лет назад, напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовской войны и признания Москвой независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Тбилиси считает эти территории «оккупированными».
По итогам встречи с Лавровым грузинский министр Залкалиани заявил, что прямые авиарейсы из России нужно возобновить как можно скорее.
«Моя позиция хорошо известна общественности, отношения между народами, развитие туризма — это те направления, которые способствуют деэскалации ситуации», — подчеркнул глава МИД Грузии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры «дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси».
22 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию, начиная с 8 июля. Этот указ, отмечали в Кремле, является вынужденной мерой и связан с антироссийскими протестами в Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на этот шаг заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.
Путин решил запретить полеты в Грузию после вспыхнувших в стране массовых антироссийских протестов. Поводом для митингов, перераставших в столкновения с полицией, стал инцидент в грузинском парламенте. Российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший в республику по линии Межпарламентской ассамблеи православия, произнес приветственную речь, сидя в кресле спикера парламента.
Этот шаг вызвал негодование у представителей оппозиции, указавших также на «неуважение» со стороны Гаврилова, произносившего речь на русском языке. Они призвали сторонников выходить на улицы и потребовали от российской делегации «выметаться из страны».
Откликнувшиеся на призыв граждане, несколько тысяч человек, выкрикивали различные антироссийские лозунги и требовали отставки ряда высокопоставленных чиновников. Они ворвались в парламент и облили Гаврилова водой — депутат вместе со спутниками был вынужден под охраной срочно уехать в аэропорт и улететь в Россию.
В ходе столкновений с полицией пострадало более 200 человек. Власти Грузии при этом частично удовлетворили требования протестующих, внеся изменения в избирательное законодательство, а несколько чиновников подало в отставку.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе "Северного потока-2" В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе "Северного потока-2" Telegram представил правила использования своего криптокошелька Telegram представил правила использования своего криптокошелька Эксперты оценили заявление Росстандарта о запрещении крафтового пива Эксперты оценили заявление Росстандарта о запрещении крафтового пива
Комментарии5
Компании , Видео , Статьи , Саломе Зурабишвили , Мариам Квривишвили , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Калашников Леонид Иванович , Сергей Лавров , Андрей Руденко , Владимир Путин , Генассамблея ООН , МИД , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил Глазьева
Путин уволил Глазьева224
Банк «Россия» снизил ставки по ипотеке
Банк «Россия» снизил ставки по ипотеке
В России оценили проблему нехватки еды
В России оценили проблему нехватки еды4
Китай пригрозил Apple последствиями
Китай пригрозил Apple последствиями
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ1
Новости партнеров
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение