$113 млн за два месяца: в Грузии признали убытки от ссоры с Россией

Около $113 млн потеряла Грузия за июль и август из-за запрета на авиасообщение с Россией, заявила глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили . По ее словам, в сентябре поток туристов слегка вырос, но «ожиданий руководства это не оправдывает». Она отметила, что сокращение турпотока бьет по частному сектору и бизнесу.

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией принес последней убытков на сумму порядка $113 миллионов, заявила глава Национальной администрации туризма (НАТ) страны Мариам Квривишвили. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

В июле грузинская туристическая индустрия потеряла $57 млн, а в августе — $56 млн, отметила Квривишвили. В сентябре турпоток из России немного вырос, но «ожиданий руководства страны это не оправдало», поскольку Тбилиси привык к значительному — на несколько десятков процентов — росту.

При этом в первом полугодии 2019 года доходы Грузии от туризма росли, из-за чего власти республики ожидали «беспрецедентно высоких цифр» в третьем квартале.

«Сокращение туристического потока из России, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», — подчеркнула глава турадминистрации.

В НАТ сообщили также, что в сентябре количество туристических визитов из России в Грузию упало почти на треть, составив порядка 105,5 тысяч.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что хотели бы нормализации отношений с Грузией. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что в России рассчитывают вернуть диалог между двумя странами хотя бы на тот уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.

«Мы надеемся на нормализацию ситуации», — подчеркнул российский дипломат.

Он выразил надежду, что сдвиг в отношениях произойдет на переговорах по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве.

Государственной думе накануне заявили, что уже в ближайшее время авиасообщение с Грузией может быть восстановлено. Однако, по словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова , о конкретных сроках говорить пока не приходится. Перед возобновлением авиарейсов нужно убедиться, что грузинские аэропорты безопасны для российских самолетов, добавил он.

Калашников добавил, что даже после самых тяжелых кризисов Россия и Грузия могут найти общий язык. В качестве примера он привел встречу министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, состоявшуюся в Нью-Йорке в конце сентября. Главы МИДов встретились на полях Генассамблеи ООН и поговорили лично впервые с 2008 года.

11 лет назад, напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовской войны и признания Москвой независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Тбилиси считает эти территории «оккупированными».

По итогам встречи с Лавровым грузинский министр Залкалиани заявил, что прямые авиарейсы из России нужно возобновить как можно скорее.

«Моя позиция хорошо известна общественности, отношения между народами, развитие туризма — это те направления, которые способствуют деэскалации ситуации», — подчеркнул глава МИД Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя встречу двух министров, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры «дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси».

22 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию, начиная с 8 июля. Этот указ, отмечали в Кремле, является вынужденной мерой и связан с антироссийскими протестами в Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на этот шаг заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.

Путин решил запретить полеты в Грузию после вспыхнувших в стране массовых антироссийских протестов. Поводом для митингов, перераставших в столкновения с полицией, стал инцидент в грузинском парламенте. Российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов , прилетевший в республику по линии Межпарламентской ассамблеи православия, произнес приветственную речь, сидя в кресле спикера парламента.

Этот шаг вызвал негодование у представителей оппозиции, указавших также на «неуважение» со стороны Гаврилова, произносившего речь на русском языке. Они призвали сторонников выходить на улицы и потребовали от российской делегации «выметаться из страны».

Откликнувшиеся на призыв граждане, несколько тысяч человек, выкрикивали различные антироссийские лозунги и требовали отставки ряда высокопоставленных чиновников. Они ворвались в парламент и облили Гаврилова водой — депутат вместе со спутниками был вынужден под охраной срочно уехать в аэропорт и улететь в Россию.

В ходе столкновений с полицией пострадало более 200 человек. Власти Грузии при этом частично удовлетворили требования протестующих, внеся изменения в избирательное законодательство, а несколько чиновников подало в отставку.