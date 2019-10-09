Банк «Россия» снизил ставки по ипотеке

Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья стало доступно под 9,4—9,8% годовых (ранее — 9,8—10% годовых) в зависимости от первоначального взноса заемщика, а также площади приобретаемой недвижимости. Под аналогичный процент выдаются денежные средства на покупку готового жилья (прежде — 9,8—10,2% годовых). Военная ипотека (в т.ч. займы на рефинансирование) теперь предоставляется под 8,9% годовых вместо 9,5% годовых установленных ранее.

Остальные условия кредитования остались прежними: денежные средства предоставляются на сумму до 8 млн рублей (до 2,5 млн рублей по военной ипотеке) на срок до 25 лет.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств по военной ипотеке, 15% — при покупке строящейся квартиры и 20% — в иных случаях.