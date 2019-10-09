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Банк «Россия» снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 22 минуты назад
Банк «Россия» снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья стало доступно под 9,4—9,8% годовых (ранее — 9,8—10% годовых) в зависимости от первоначального взноса заемщика, а также площади приобретаемой недвижимости. Под аналогичный процент выдаются денежные средства на покупку готового жилья (прежде — 9,8—10,2% годовых). Военная ипотека (в т.ч. займы на рефинансирование) теперь предоставляется под 8,9% годовых вместо 9,5% годовых установленных ранее.
Остальные условия кредитования остались прежними: денежные средства предоставляются на сумму до 8 млн рублей (до 2,5 млн рублей по военной ипотеке) на срок до 25 лет.
Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств по военной ипотеке, 15% — при покупке строящейся квартиры и 20% — в иных случаях.
«При отказе клиента от личного страхования (за исключением военной ипотеки) взимается надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. В рамках вышеперечисленных программ допускается также приобретение апартаментов», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Условия изменились: кому теперь не дадут ипотеку
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Инна Солдатенкова , Акционерный банк "Россия" , Banki.ru
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