Для Sukhoi SuperJet 100 нашли нового покупателя

Россия и Египет возобновили переговоры по поводу поставок самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров , которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, закупки самолетов египетской стороной зависят от исхода переговоров о возобновлении авиасообщения между странами, прерванного в 2015 году после теракта над Синайским полуостровом.

«Изначально, когда мы подписывали меморандум [о поставках], это [возобновление сообщения] имелось в виду. Без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится», — отметил Мантуров.

В случае достижения договоренности Египту может быть продано 12 самолетов SSJ100. Кроме того, Москва и Каир ведут переговоры о поставках разрабатываемого среднемагистрального самолета МС-21, отметил Мантуров.