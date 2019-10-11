«Вертолеты России» объединят КБ Миля и Камова в центр вертолетостроения

Холдинг "Вертолеты России" до 2022 года объединит свои конструкторские бюро "Миль" и "Камов" в Национальный центр вертолетостроения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замгендиректора холдинга Михаила Короткевича, который общался с газетой через представителя.

"Холдинг "Вертолеты России" (единственный в России разработчик и производитель вертолетной техники) объединит два своих ведущих конструкторских бюро (КБ) — Миля и Камова", — говорится в сообщении.

Московскому вертолетному заводу имени Миля присоединится АО "Камов", и компанию переименуют в Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова, поясняет газета механику процесса.

"Объединение планируется завершить к середине 2020 году, а интеграционные процессы и оптимизация работы продлятся до 2022 года", — говорится в статье со ссылкой на Короткевича.

Объединение позволит вести научный обмен техническими решениями и достижениями, который сейчас затруднен из-за ограничений по безопасности и сложной процедуры передачи прав на интеллектуальную собственность, пишут "Ведомости".

Издание со ссылкой на Короткевича добавляет, что сокращения коснутся только административного и управленческого персонала, а конструкторов станет больше.