Греф ответил на требование Медведева 

Сбербанк отменит банковский роуминг. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент компании Герман Греф.
На вчерашнем заседании правительства, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Дмитрий Медведев навал банковским роумингом комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Он отметил, что подобные переводы — стандартная процедура, не влекущая никакой нагрузки.
«Межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — подчеркнул глава кабмина.
Сегодня Герман Греф сообщил, что Сбербанк уже на пути к этому, но в один день сделать это невозможно. Он отметил, что эксперименты в этом направлении уже идут, а разговор на эту тему с Федеральной антимонопольной службой длится уже год.
В январе президент Сбербанка упоминал, что решение об отмене комиссий за внутренние переводы было принято в компании в 2018 году, а его реализация будет постепенной и длительной. Неделей ранее СМИ сообщили, что ФАС, Центральный банк и Министерство финансов по результатам анализа рынка денежных переводов физических лиц предложили законодательно запретить устанавливать разные комиссии за внутри— и межрегиональные переводы в пределах одного банка.