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Минфин хочет заставить «навязчивые» банки выплачивать россиянам штрафы 

Ura.Ru 45 минут назад
«Навязчивые» банки заставят платить россиянам
Фото: URA.RU
Минфин предложил запретить банкам навязывать россиянам покупку дополнительных услуг или оплату страховки за весь срок кредита при получении займа. Если инициатива будет одобрена, клиенты смогут взыскивать с кредитных организаций компенсации.
Министерство хочет внести изменения в закон «О потребительском кредите (займе)». Ведомство предложило дополнить его статьей, которая бы запретила обуславливать получение кредита «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», пишет «Коммерсант».
Банк же, в свою очередь, должен будет возместить заемщику убытки, которые тот понес из-за нарушения его права на «свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости навязанных допуслуг. Кроме того, законопроектом предлагает исключить из договоров о выдаче кредита на срок более года требование застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей».
Страхование рисков при выдаче кредитов, по словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, и сейчас не является обязательным условием, но банки научились обходить этот запрет: если страховку не купить, годовая ставка становится выше, а шанс получить одобрение снижается.
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Компании , Личный счет , Минфин
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