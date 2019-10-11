«Навязчивые» банки заставят платить россиянам

Банкам могут законодательно запретить навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время Министерство финансов разрабатывает проект закона о запрете делать покупку дополнительных услуг условием получения кредита. В ведомстве считают такую практику банков сформировавшейся и примером недобросовестной конкуренции.

Центральном банке оценили инициативу положительно. Там уверены, что она позволит устранить сложности в правоприменительной практике.

«Альфа-банке» отметили, что инициатива скорее закрепляет уже сложившуюся практику, ведь ЦБ за три последних года провел значительную работу по этому вопросу. В ВТБ призвали Минфин уделить особое внимание критериям, по которым услуга будет признаваться навязанной.

Глава проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева рассказала, что мониторинг условий выдачи потребительских кредитов показывает, что запрет на прямое навязывание допуслуг, например, страхования, банками обходится — их приобретение не является обязательным условием выдачи займа, но отказ снижает шансы либо увеличивает ставку.