Подгузов будет возглавлять «Почту России» еще 5 лет

Совет директоров АО "Почта России" на заседании в среду назначил Николая Подгузова генеральным директором общества еще на пять лет, следует из материалов компании. "Назначить генеральным директором АО "Почта России" Николая Подгузова сроком на 5 лет… Поручить председателю совета директоров АО "Почта России" Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года", — говорится в материалах. Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России". АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.

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