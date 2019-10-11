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Подгузов будет возглавлять «Почту России» еще 5 лет 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Подгузов будет возглавлять «Почту России» еще 5 лет
Фото: РИА Новости
Совет директоров АО "Почта России" на заседании в среду назначил Николая Подгузова генеральным директором общества еще на пять лет, следует из материалов компании.
"Назначить генеральным директором АО "Почта России" Николая Подгузова сроком на 5 лет… Поручить председателю совета директоров АО "Почта России" Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года", — говорится в материалах.
Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России".
АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.
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Компании , Максим Акимов , Николай Подгузов , Почта России
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