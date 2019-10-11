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Красноярская инжиниринговая компания приняла участие в отборе высокотехнологичных «газелей» 

Рамблер 1 час назад
Красноярская инжиниринговая компания приняла участие в отборе высокотехнологичных «газелей»
Фото: depositphotos.com
ООО «ПРО-ТОК» (г. Красноярск) приняло участие в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»). Результатом участия в программе стало получение мер консолидированной поддержки.
«ПРО-ТОК» — инжиниринговая компания, занимается полным циклом работ, связанных с электрооборудованием: от проектирования и производства до утилизации. Решения компании надежны (металлические каркасы, сейсмоустойчивость 9 баллов по шкале MSK-64) и безопасны для персонала (токоведущие части недоступны для случайного прикосновения, блоки защищены от выкатывания, снабжены автоматическим выключателем), сертифицированы в соответствии с регламентами Таможенного союза и системой добровольной сертификации Евразстандарт. Компания обладает правами на два товарных знака, подана заявка на получение патента на полезную модель комплектного распределительного устройства.
В рамках реализации указанных мер поддержки ООО «ПРО-ТОК» было проинформировано Корпорацией МСП об осуществленных и планируемых к осуществлению в 2019 году закупках продукции по соответствующим видам экономической деятельности.
Проинформирован ряд крупнейших заказчиков о направлениях деятельности компании «ПРО-ТОК» и ее продукции.
Программа по поддержке «газелей» реализуется в соответствии с национальным проектом по развитию МСП в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций (Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании «Иннопрактика», РФПИ, Фонда содействия инновациям, РЭЦ и др.).
Участник отбора должен соответствовать критериям отнесения к «быстрорастущим» высокотехнологичным, инновационным компаниям — «газелям», в том числе:
1) отнесение к субъектам МСП;
2) осуществление деятельности не менее 3 лет;
3) среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20%;
4) вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям;
5) подтверждение прав субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности.
Заявку на участие в отборе можно подать он-лайн, перейдя по ссылке.
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Комментарии
Компании , Минпромторг , Фонд содействия инновациям , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций
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