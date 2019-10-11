Красноярская инжиниринговая компания приняла участие в отборе высокотехнологичных «газелей»

ООО «ПРО-ТОК» (г. Красноярск) приняло участие в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»). Результатом участия в программе стало получение мер консолидированной поддержки.

«ПРО-ТОК» — инжиниринговая компания, занимается полным циклом работ, связанных с электрооборудованием: от проектирования и производства до утилизации. Решения компании надежны (металлические каркасы, сейсмоустойчивость 9 баллов по шкале MSK-64) и безопасны для персонала (токоведущие части недоступны для случайного прикосновения, блоки защищены от выкатывания, снабжены автоматическим выключателем), сертифицированы в соответствии с регламентами Таможенного союза и системой добровольной сертификации Евразстандарт. Компания обладает правами на два товарных знака, подана заявка на получение патента на полезную модель комплектного распределительного устройства.

В рамках реализации указанных мер поддержки ООО «ПРО-ТОК» было проинформировано Корпорацией МСП об осуществленных и планируемых к осуществлению в 2019 году закупках продукции по соответствующим видам экономической деятельности.

Проинформирован ряд крупнейших заказчиков о направлениях деятельности компании «ПРО-ТОК» и ее продукции.

Участник отбора должен соответствовать критериям отнесения к «быстрорастущим» высокотехнологичным, инновационным компаниям — «газелям», в том числе:

1) отнесение к субъектам МСП;

2) осуществление деятельности не менее 3 лет;

3) среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20%;

4) вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям;

5) подтверждение прав субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности.