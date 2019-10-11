В «Нестле» боятся жигулевских шоколадок

Жигулевские шоколадки признаны опасными конкурентами для «Нестле Россия»

«Нестле Россия» во второй раз попыталось прекратить деятельность жигулевской фабрики по производству кондитерских изделий «Лукаморье». Компания обратилась с заявлением в УФАС Самарской области, в котором указало, что продукция, производимая в Самарской области имеет упаковку и название, сходное до идентичности со знаменитыми шоколадками «Kit Kat». При этом «Нестле» тратит средства на продвижение, рекламу и дистрибьюцию своих кондитерских изделий, а конкуренты просто пользуются известностью бренда.

«Лукаморье» начало свою работу в 2015 году. Основным видом деятельности является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. При этом выручка компании, по данным из открытых источников в 2017 году составила всего лишь 20 млн рублей.

Ранее «Нестле» уже подавало жалобу, требуя снять с продажи шоколадки «Катя Кэт» и «Мистик» производства «Лукаморье», которые были удивительно похожи на «Kit Kat» и «Nesquik».

УФАС признало, что обе компании осуществляют свои свою деятельность в одном секторе рынка. При этом исключительные права на товарные знаки «Kit Kat» и «Nesquik» принадлежат заявителю («Nesquik» с 1998 года, «Kit Kat» с 2001 года). При этом «Нестле Россия» проводит активные маркетинговые действия, а конкурент — нет. Таким образом, налицо признаки недобросовестной конкуренции.

Заявитель уже предупреждал «Лукаморье» о данном факте и просил прекратить продажи спорных шоколадок. Жигулевские кондитеры пообещали снять их с производства, но позже опять начали выпуск «Катя Кэт».

УФАС действительно признал, что жигулевская фабрика нарушает закон. Было принято решение возбудить дело по ст. 14. 6 Закона о защите конкуренции.