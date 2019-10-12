Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) добилась приостановления незарегистрированного первичного размещения токенов Gram на 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Токены принадлежат компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. По данным SEC, в начале 2018 года компании стали привлекать средства для финансирования разработки собственной блокчейн-платформы TON. За это время им удалось продать около 2,9 миллиарда Gram 171 покупателям из разных стран, в том числе более миллиарда Gram — 39 американским покупателям.

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

По ее словам, ответчики не предоставили инвесторам данные о бизнес-операциях с Gram и Telegram, состоянии, факторах риска и управлении — это является требованием законодательства о ценных бумагах.