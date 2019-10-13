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Названы самые богатые воротилы мирового автопрома 

News.ru 4 часа назад
Названы самые богатые воротилы мирового автопрома
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей планеты, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров. Его возглавил создатель Microsoft Билл Гейтс.
Составители рейтинга оценили стоимость его пакета акций автодилера AutoNation в $914,55 млн Это всего 0,9% от состояния Гейтса в $105 млрд, говорится в сообщении компании.
Второе место занял основатель Oracle Ларри Эллисон, который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Стоимость его пакета составляет $730,77 млн — $1 млрд (1,3% от состояния в $58,5 млрд). Третьим в списке оказался гендиректор Tesla Илон Маск. Стоимость его акций оценили в $8,3 млрд (36,9% от состояния в $22 млрд).
Строительный магнат Паллонджи Мистри занял в рейтинге четвёртое место. Ему принадлежат акции индийской автомобилестроительной компании Tata Motors Ltd. стоимостью $302,7 млн (1,5% от состояния в $19,7 млрд). Сюзанна Клаттен, получившая в наследство от отца Геберта Квандта акции BMW стоимостью $8,76 млрд, замкнула пятёрку богачей мирового автопрома (47,8% от состояния в $18 млрд).
Ранее News.ru сообщал, что совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на $28,3 млрд Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Со второго места на первое поднялся один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние увеличилось на $3,88 млрд, до 23,5 млрд На второй строчке — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство достигло $22,3 млрд На третьем месте — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $20,5 млрд
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Комментарии1
Компании , Билл Гейтс , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Ларри Эллисон , Илон Маск , Tata Motors , Microsoft , Oracle , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Bloomberg
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