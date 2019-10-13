Названы самые богатые воротилы мирового автопрома

Билл Гейтс. Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей планеты, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров. Его возглавил создатель Microsoft

Составители рейтинга оценили стоимость его пакета акций автодилера AutoNation в $914,55 млн Это всего 0,9% от состояния Гейтса в $105 млрд, говорится в сообщении компании.

Второе место занял основатель Oracle Ларри Эллисон , который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Стоимость его пакета составляет $730,77 млн — $1 млрд (1,3% от состояния в $58,5 млрд). Третьим в списке оказался гендиректор Tesla Илон Маск . Стоимость его акций оценили в $8,3 млрд (36,9% от состояния в $22 млрд).