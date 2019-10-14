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Штрафы для застройщиков за увиливание от госнадзора увеличат 

Парламентская газета 1 час назад
Штрафы для застройщиков увеличат
Фото: Парламентская газета
Строительные компании, работающие в сфере долевого строительства, которые не предоставят чиновникам документы для проверки, могут поплатиться штрафом до 500 тысяч рублей. Законопроект с соответствующими поправками в КоАП РФ Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
В настоящее время штрафы, установленные за такое нарушение, не соразмерны тяжести противоправных действий и их последствий, считают авторы инициативы. В пояснительной записке они отмечают, что размеры штрафов не пересматривались с 2010 года.
Документ разработала группа сенаторов, в том числе председатели трёх комитетов: Андрей Клишас (комитет по конституционному законодательству и госстроительству), Андрей Кутепов (комитет по экономической политике) и Олег Мельниченко (комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера).
Они предлагают повысить санкции за непредоставление застройщиком сведений и документов, необходимых для проведения регионального государственного контроля. Для должностных лиц новый штраф составит 10 -25 тысяч рублей (сейчас 5-15 тысяч), а с юридических лиц предлагается взыскивать 250-500 тысяч рублей (сейчас 50-200 тысяч).
Сенаторы отмечают, что усиление ответственности застройщиков повлияет на эффективность государственного контроля в области долевого строительства.
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Комментарии
Компании , Андрей Кутепов , Андрей Клишас , Олег Мельниченко , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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