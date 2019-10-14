Штрафы для застройщиков увеличат

Штрафы для застройщиков за увиливание от госнадзора увеличат

Строительные компании, работающие в сфере долевого строительства, которые не предоставят чиновникам документы для проверки, могут поплатиться штрафом до 500 тысяч рублей. Законопроект с соответствующими поправками в КоАП РФ Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

В настоящее время штрафы, установленные за такое нарушение, не соразмерны тяжести противоправных действий и их последствий, считают авторы инициативы. В пояснительной записке они отмечают, что размеры штрафов не пересматривались с 2010 года.

Они предлагают повысить санкции за непредоставление застройщиком сведений и документов, необходимых для проведения регионального государственного контроля. Для должностных лиц новый штраф составит 10 -25 тысяч рублей (сейчас 5-15 тысяч), а с юридических лиц предлагается взыскивать 250-500 тысяч рублей (сейчас 50-200 тысяч).

Сенаторы отмечают, что усиление ответственности застройщиков повлияет на эффективность государственного контроля в области долевого строительства.