В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт

Уровень мошенничеств с помощью банковских карт в России один из самых низких в мире, сообщила начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко.

"Статистика по картам Visa у нас есть, и Россия на самом деле… у нее прекрасная статистика именно по уровню мошенничеств, один из самых низких. Мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые ведут как разъяснительную работу со своими клиентами, так и работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль", — сказала Нечипоренко в эфире подкаста "Страхи/Ошибки".

Сейчас мошенничество в финансовой сфере сильно сдвинулось в сторону социальной инженерии, поскольку сами банки уже научились защищаться от взломов и кибератак, отметила она. "Организуются колл-центры, и люди, которые работают в колл-центрах могут даже не знать, что это мошеннический колл-центр. При этом разрабатываются скрипты, по которым сотрудники этих колл-центров обзванивают холодные базы", — пояснила Нечипоренко.

Если клиент банка подозревает мошенничество, нужно положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по известному номеру телефона на карточке или в договоре, советует представитель платежной системы. Банки не спрашивают номер карты и CVV код, указанный на ее обратной стороне. Сотрудники его не знают, у них нет доступа к этой информации, и он им не нужен, заметила она.