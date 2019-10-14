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«Лукойл» сообщил о появлении фейкового сайта, использующего бренд компании 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
«Лукойл» сообщил о появлении своего «фейка»
Фото: РИА Новости
"Лукойл" сообщил о появлении в интернете сайта, который использует бренд компании, но не имеет к ней отношения, а также призывает не доверять размещенной на этом сайте информации, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
"Пресс-служба ПАО "Лукойл" сообщает о появлении в сети интернет сайта, не имеющего отношения к организациям группы "Лукойл": http://lukoil-products.com​, незаконно использующего фирменный стиль, товарный знак и логотип "LUKOIL", — говорится в сообщении.
Уточняется, что компании и организации группы "Лукойл" не несут ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.
​"Лукойл" оставляет за собой право предпринять все предусмотренные законодательством меры для защиты своих интересов и напоминает о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО ​"Лукойл", — добавляется в сообщении.
"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.
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Компании , Лукойл
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