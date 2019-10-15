Сбербанк начнет продавать кофе в отделениях

Сбербанк начнёт продавать кофе в отделениях

Уже в следующем году в отделениях Сбербанка можно будет купить свежезаваренный кофе. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин

По его словам, в настоящее время Сбербанк ищет партнёров среди сетей кофеен.

При этом Ведяхин уточнил, что скоротать время в ожидании своей очереди за чашечкой кофе можно будет лишь в отделениях, расположенных в крупных и средних городах России.

Цена чашки кофе у нас будет очень конкурентоспособной. Что касается регионов, посмотрим, сначала надо протестировать крупнейшие и средние города, — приводит РИА Новости слова Ведяхина.

Ранее News.ru писал о том, что жители удалённых и малонаселённых пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги в кассах магазинов по картам Сбербанка. Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг.