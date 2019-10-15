«Лукойл» и «Газпром нефть» подписали соглашения с ОАЭ

«Лукойл», «Газпром нефть» и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ

"Лукойл" и национальная нефтяная компания Абу-Даби во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.

РФПИ также заключил с суверенным фондом ОАЭ Mubadala соглашение о сотрудничестве по реализации нацпроектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.