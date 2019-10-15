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«Лукойл», «Газпром нефть» и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
«Лукойл» и «Газпром нефть» подписали соглашения с ОАЭ
Фото: RT на русском
"Лукойл" и национальная нефтяная компания Абу-Даби во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша.
Кроме того, эти две компании и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве.
РФПИ также заключил с суверенным фондом ОАЭ Mubadala соглашение о сотрудничестве по реализации нацпроектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
"Газпром нефть" и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.
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Компании , Рынки , Экономика , Владимир Путин , Газпромнефть , Лукойл , Российский фонд прямых инвестиций
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