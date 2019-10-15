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«Роскосмос» хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность 

РИА Новости 2 часа назад
В «Роскосмосе» задумались об упрощении выдачи лицензий
Фото: РИА Новости
Роскосмос совместно с представителями бизнес-сообществ разработал проект постановления правительства РФ, которое упростит получение компаниями лицензий на осуществление космической деятельности, сообщила госкорпорация.
"Выдвинутая Роскосмосом инициатива нацелена на то, чтобы снять административные барьеры при получении лицензии на осуществление космической деятельности. Актуализация обязательных лицензионных требований в перспективе сможет сделать государственную услугу по лицензированию космической деятельности доступнее для организаций, реализующих инновационные проекты в области космической деятельности", — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что в проекте постановления правительства РФ "О лицензировании космической деятельности" из предъявляемых ранее лицензионных требований исключены: наличие тактико-технического задания (договора/контракта) у лицензиата и соискателя лицензии; наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники; лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в проекте перечень работ, подлежащих лицензированию, конкретизирован до составных частей и комплектующих изделий ракетно-космической техники.
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Комментарии3
Компании , Министерство обороны , Роскосмос , Правительство РФ
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