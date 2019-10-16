«Газпрому» отключили иностранную технику с помощью спутника

В 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции (МКС), произведенный австрийской компанией LMF, в связи с чем пришлось разрабатывать отечественный аналог, опытный образец уже создан одной из фирм в республике Татарстан, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Станции, как рассказали в компании, использовались при ремонте газопроводов. и в процессе испытаний их дистанционно отключил производитель.

Шестнадцатого октября руководство НПП "Компрессор" на встрече в Иннополисе рассказало о разрабатываемой этим предприятием МКС и попросило поддержки проекта.