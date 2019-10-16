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«Газпрому» отключили иностранную технику с помощью спутника 

РИА Новости + ещё 14 4 часа назад
В 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции (МКС), произведенный австрийской компанией LMF, в связи с чем пришлось разрабатывать отечественный аналог, опытный образец уже создан одной из фирм в республике Татарстан, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Станции, как рассказали в компании, использовались при ремонте газопроводов. и в процессе испытаний их дистанционно отключил производитель.
Шестнадцатого октября руководство НПП "Компрессор" на встрече в Иннополисе рассказало о разрабатываемой этим предприятием МКС и попросило поддержки проекта.
Как отметил замглавы правления "Газпрома" Виталий Маркелов, станции производства НПП "Компрессор" имеют более высокие экономические показатели, чем их иностранные аналоги, и ими можно заменить компрессоры LMF.
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Компании , Видео , Виталий Маркелов , Газпром , РИА Новости
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