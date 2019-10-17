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Telegram отложил запуск криптовалюты 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Telegram отложил запуск криптовалюты
Фото: РИА Новости
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Указывается, что компания не будет предлагать, продавать или передавать криптовалюту Gram в течение по меньшей мере пяти месяцев. Также Telegram готов по истечении этого срока уведомлять Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) перед свершением данных операций за 30 дней. При этом указывается, что адвокаты компании не считают требования SEC обоснованными.
Ранее SEC через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram. Претензии американского регулятора основываются на том, что Gram, по его мнению, является не чем иным, как ценной бумагой. Однако для их продажи нужно подавать специальную регистрационную заявку, в рамках которой перед инвесторами раскрывается перечень информации о проекте, а также данные о его рисках. Как отметили в SEC, создатели Gram такую заявку не подавали, а значит, нарушили американские законы.
В общей сложности в проект уже вложился 171 инвестор, из которых 39 — американцы. Как следует из иска SEC, в 2018 году американские инвесторы вложили в него 425 миллионов долларов. При этом все инвестиции в проект суммарно составили 1,7 миллиарда долларов.
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