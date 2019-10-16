«Победа» резко повысит цены в России

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20.09

СМИ: билеты на рейсы «Победы» в Россию резко подорожают 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Авиакомпания "Победа" приняла решение почти в полтора раза повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя лоукостера Елену Селиванову.
Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.
Как уточнила Селиванова, билеты подорожают с начала зимней навигации 28 октября, к обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тысячи рублей. При этом нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.
Как отметила Селиванова, в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. Стоимость этой услуги составляет в среднем именно 25 евро. В России же такого сбора нет, он включен в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов.
Средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тысячи рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост, подчеркнула Селиванова.
"Победа" — российская бюджетная авиакомпания, 100%-е дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций Европейского союза "Добролета". Суточный налет самолетов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15—16 часов, что было выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров — американской Southwest и ирландской Ryanair.
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Комментарии16
Компании , Видео , Другое , Недвижимость , Рынки , Авиакомпания "Победа" , ЕС , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , Мосгорсуд , Центральный банк России , Добролет
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