Huawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США

Выручка Huawei по МСФО в первые 9 месяцев 2019 года выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 610,8 млрд юаней ($86,29 млрд), говорится в сообщении китайской компании.

«За первые три квартала этого года выручка Huawei составила 610,8 млрд юаней, увеличившись на 24,4% в годовом исчислении. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,7%», — отмечается в сообщении.

При этом компания не стала раскрывать объём чистой прибыли за указанный период, а также точные показатели за третий квартал года, в котором на Huawei были наложены ограничения со стороны США. Кроме того, как говорится в сообщении Huawei, поставки смартфонов компании за первые три квартала года превысили 185 млн устройств, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 26%.

«Компания также наблюдала быстрый рост в других новых сферах бизнеса, таких как ПК, планшеты и носимые устройства», — говорится в сообщении.

19 августа США внесли в «чёрный список» 46 филиалов Huawei, сообщал министр торговли США Уилбур Росс. Ранее США запретили своим госучреждениям закупать телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei и их дочерних компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company или Dahua Technology Company. В Huawei это решение назвали политически мотивированным, обвинив Вашингтон в нарушении основ свободной конкуренции. Как подчеркивали в компании, «попытки надавить на бизнес Huawei не помогут США достичь технологического лидерства».