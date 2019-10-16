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Huawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США 

Rambler News Service + ещё 4 2 часа назад
Выручка Huawei по МСФО в первые 9 месяцев 2019 года выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 610,8 млрд юаней ($86,29 млрд), говорится в сообщении китайской компании.
«За первые три квартала этого года выручка Huawei составила 610,8 млрд юаней, увеличившись на 24,4% в годовом исчислении. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,7%», — отмечается в сообщении.
При этом компания не стала раскрывать объём чистой прибыли за указанный период, а также точные показатели за третий квартал года, в котором на Huawei были наложены ограничения со стороны США. Кроме того, как говорится в сообщении Huawei, поставки смартфонов компании за первые три квартала года превысили 185 млн устройств, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 26%.
«Компания также наблюдала быстрый рост в других новых сферах бизнеса, таких как ПК, планшеты и носимые устройства», — говорится в сообщении.
19 августа США внесли в «чёрный список» 46 филиалов Huawei, сообщал министр торговли США Уилбур Росс. Ранее США запретили своим госучреждениям закупать телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei и их дочерних компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company или Dahua Technology Company. В Huawei это решение назвали политически мотивированным, обвинив Вашингтон в нарушении основ свободной конкуренции. Как подчеркивали в компании, «попытки надавить на бизнес Huawei не помогут США достичь технологического лидерства».
Как сообщала в начале октября газета New York Times со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа планирует выдать лицензии американским компаниям на поставку товаров китайской технологической компании Huawei. Отмечалось, что разрешение на торговлю будет касаться товаров, которые не касаются национальной безопасности США.
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Комментарии1
Компании , Видео , Дональд Трамп , Администрация США , New York Times
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