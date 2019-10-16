Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник

«Газпром» обнародовал подробности отключения импортного оборудования на одном из своих предприятий в 2012 году, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. По словам представителя компании, работа австрийских компрессоров была остановлена компанией производителем дистанционно.

По данным издания, в 2012 году на «одном из дочерних предприятий» «Газпрома» были отключены две мобильные компрессорные установки производства австрийской компании LMF.

«В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе», — цитирует издание слова представителя компании.

Позже стало известно, что оборудование было принудительно отключено через спутник. Отмечается, что в настоящее время компрессоры «стоят мертвым грузом». «Газпром» планирует заменить отключённое оборудование российскими аналогами: в частности, агрегатами производства казанского предприятия ЗАО НПП «Компрессор».

Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские эксперты потребовали довести до конца реализуемый «Газпромом» проект строительства газопровод «Северный поток-2». Причиной громких заявлений стал растущий дефицит газа в странах Старого Света. По подсчётам аналитиков, в 2018 году потребление газа в Европе составило 390 миллиардов кубометров, больше половины из которых поставил «Газпром». «Северный поток-2» позволит увеличить объемы поставок ещё на 55 миллиардов кубометров в год. При этом глава энергетической компании Uniper Андреас Ширенбек заявил, что даже новый российский газопровод не способен решить проблему нехватки газа в Европе. По его подсчётам, дефицит «голубого топлива» впоследствии может достичь 300 миллиардов кубометров в год.