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Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник 

Рамблер 47 минут назад
«Газпром» обнародовал подробности отключения импортного оборудования на одном из своих предприятий в 2012 году, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. По словам представителя компании, работа австрийских компрессоров была остановлена компанией производителем дистанционно.
По данным издания, в 2012 году на «одном из дочерних предприятий» «Газпрома» были отключены две мобильные компрессорные установки производства австрийской компании LMF.
«В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе», — цитирует издание слова представителя компании.
Позже стало известно, что оборудование было принудительно отключено через спутник. Отмечается, что в настоящее время компрессоры «стоят мертвым грузом». «Газпром» планирует заменить отключённое оборудование российскими аналогами: в частности, агрегатами производства казанского предприятия ЗАО НПП «Компрессор».
Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские эксперты потребовали довести до конца реализуемый «Газпромом» проект строительства газопровод «Северный поток-2». Причиной громких заявлений стал растущий дефицит газа в странах Старого Света. По подсчётам аналитиков, в 2018 году потребление газа в Европе составило 390 миллиардов кубометров, больше половины из которых поставил «Газпром». «Северный поток-2» позволит увеличить объемы поставок ещё на 55 миллиардов кубометров в год. При этом глава энергетической компании Uniper Андреас Ширенбек заявил, что даже новый российский газопровод не способен решить проблему нехватки газа в Европе. По его подсчётам, дефицит «голубого топлива» впоследствии может достичь 300 миллиардов кубометров в год.
Комментарии101
Компании , Видео , Григорий Березкин , Газпром
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