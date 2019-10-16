Раскрыты детали отключения иностранной техники «Газпрома» через спутник

Австрийская компания LMF принудительно через спутник отключила свое оборудование, находившееся на объекте неназванного дочернего общества «Газпрома» , еще в 2012 году. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы компании сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

О проблемах с зарубежными мобильными компрессорными станциями стало известно после совещания по сотрудничеству «Газпрома» с предприятиями Татарстана.

На нем начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал разработку казанским предприятием «Компрессор» мобильной модульной компрессорной станции для перекачки рабочих сред из газопроводов. Он упомянул, без каких-либо деталей, что австрийское оборудование, закупленное для этих целей, принудительно отключено и «превратилось в металлолом».

В пресс-службе «Газпрома» отметили, что сейчас по инициативе компании начаты разработки отечественного оборудования, которое может заменить зарубежную технику.