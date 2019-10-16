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Раскрыты детали отключения иностранной техники «Газпрома» через спутник 

Lenta.ru 1 час назад
Австрийская компания LMF принудительно через спутник отключила свое оборудование, находившееся на объекте неназванного дочернего общества «Газпрома», еще в 2012 году. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы компании сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
О проблемах с зарубежными мобильными компрессорными станциями стало известно после совещания по сотрудничеству «Газпрома» с предприятиями Татарстана.
На нем начальник департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов поддержал разработку казанским предприятием «Компрессор» мобильной модульной компрессорной станции для перекачки рабочих сред из газопроводов. Он упомянул, без каких-либо деталей, что австрийское оборудование, закупленное для этих целей, принудительно отключено и «превратилось в металлолом».
В пресс-службе «Газпрома» отметили, что сейчас по инициативе компании начаты разработки отечественного оборудования, которое может заменить зарубежную технику.
Причину отключения станций, которое, судя по датам, произошло до введения санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза, в компании не указывают. Такое оборудование используется в дочерних обществах «Газпрома» с 2010 года. Оно позволяет поддерживать давление в газотранспортной сети и повышает пропускную способность.
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Комментарии41
Компании , Видео , Павел Крылов , Григорий Березкин , Газпром , ЕС
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