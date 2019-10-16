ЛУКОЙЛ планирует удвоить дивиденды

Совет директоров ЛУКОЙЛа объявил о пересмотре дивидендной политики. В результате выплаты смогут увеличиться в два раза.

До текущего момента корпорация платила дивиденды по итогам девяти месяцев и всего года. Теперь ЛУКОЙЛ изменит схему выплат, и доход акционеры будут получать дважды в год, по итогам отчетности каждые 6 месяцев.

Новые принципы дивидендной политики — важный результат нашей работы по непрерывному улучшению финансовой политики Компании. Они будут способствовать наиболее эффективной реализации долгосрочной стратегии, — сообщил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Главным отличием новой дивидендной политики станет то, что уровень дохода будет зависеть от скорректированного денежного потока. ЛУКОЙЛ планирует отдавать акционерам 100% результата за исключением казначейских акций.

Новые принципы будут применяться, начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год, размер которых составит 133 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, корпорация ЛУКОЙЛ погасит акции, выкупленные по новой программе обратного выкупа (buy back), после её завершения.