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ЛУКОЙЛ планирует удвоить дивиденды 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
ЛУКОЙЛ планирует удвоить дивиденды
Фото: РИА Новости
Совет директоров ЛУКОЙЛа объявил о пересмотре дивидендной политики. В результате выплаты смогут увеличиться в два раза.
До текущего момента корпорация платила дивиденды по итогам девяти месяцев и всего года. Теперь ЛУКОЙЛ изменит схему выплат, и доход акционеры будут получать дважды в год, по итогам отчетности каждые 6 месяцев.
Новые принципы дивидендной политики — важный результат нашей работы по непрерывному улучшению финансовой политики Компании. Они будут способствовать наиболее эффективной реализации долгосрочной стратегии, — сообщил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Главным отличием новой дивидендной политики станет то, что уровень дохода будет зависеть от скорректированного денежного потока. ЛУКОЙЛ планирует отдавать акционерам 100% результата за исключением казначейских акций.
Новые принципы будут применяться, начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год, размер которых составит 133 млрд рублей.
Как ранее писал News.ru, корпорация ЛУКОЙЛ погасит акции, выкупленные по новой программе обратного выкупа (buy back), после её завершения.
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Комментарии1
Компании , Рынки , Вагит Алекперов , Лукойл
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