Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.19
71.06
71.15
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.48
71.10
Индексы и котировки Brent
59.07
–0.08 Золото
1486.72
+0.06 РТС
1355.19
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1113
+0.0154
02.10
1.0959
14.10
03.10
22.09

Минтранс предложил компенсации авиакомпаниям за керосин 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Минтранс заплатит авиакомпаниям за керосин
Фото: РИА Новости
Окончательной суммы компенсации авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина пока нет, Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 миллиарда рублей, эта сумма может увеличиться, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.
"Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идёт с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 миллиарда, но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчётов", — сказал Юрчик.
Он добавил, что сумма компенсаций должна быть рассчитана и подтверждена соответствующими выводами и документами.
"Мы такую работу в свое время провели и пришли к выводу, что из-за повышения, резкого скачка более чем на 30% керосина в конце 2017-2018 годов, это привело к большим потерям авиакомпаний. Они существуют на очень жёстком конкурентном рынке, поэтому они, с одной стороны, ограничены платежеспособным спросом населения, который находится на определённом уровне, а с другой стороны, они конкуренцией на рынке ограничены", — сказал Юрчик.
"Поэтому они не могут произвольно и быстро компенсировать эти цены в связи с этими проблемами. Поэтому мы посчитали нужным предложить правительству в связи с социально важными задачами, выполняемыми авиацией, в том числе, по обязанности страны и полётами на Дальнем Востоке, часть этих потерь от скачка топлива компенсировать", — добавил он.
Минтруд предложил отменить детские пособия
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Компании , Экономика , Александр Юрчик , Владимир Путин , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский фунт взлетел из-за соглашения по Brexit
Британский фунт взлетел из-за соглашения по Brexit
Дом из «Игры престолов» продан за $18 млн
Дом из «Игры престолов» продан за $18 млн
Займы в ломбардах предложили ограничить
Займы в ломбардах предложили ограничить
«Роснефть» приостановила работы на блоке в Курдистане
«Роснефть» приостановила работы на блоке в Курдистане1
Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»
Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»
Видео
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение