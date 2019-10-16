Венесуэла отдаст России нефтяную компанию

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.
Инициатива исходит от властей Боливарианской республики. Таким способом они хотят списать долг перед Россией. В Москве к этому предложению отнеслись позитивно. В Каракас уже прибыли российские специалисты, чтобы оценить ситуацию в PDVSA. Они уже дали предварительные рекомендации, которые позволят компании стать конкурентноспособной, включая сокращение штата сотрудников, сообщает венесуэльская газета El Nacional.
Как писал ранее News.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Под них попали более трёх десятков судов и два предприятия, поставляющие нефть на Кубу. Власти Боливарианской Республики назвали действия Вашингтона преступлением против человечества.