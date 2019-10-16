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Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA 

News.ru 1 час назад
Венесуэла отдаст России нефтяную компанию
Фото: Инстаграм
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.
Инициатива исходит от властей Боливарианской республики. Таким способом они хотят списать долг перед Россией. В Москве к этому предложению отнеслись позитивно. В Каракас уже прибыли российские специалисты, чтобы оценить ситуацию в PDVSA. Они уже дали предварительные рекомендации, которые позволят компании стать конкурентноспособной, включая сокращение штата сотрудников, сообщает венесуэльская газета El Nacional.
Как писал ранее News.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Под них попали более трёх десятков судов и два предприятия, поставляющие нефть на Кубу. Власти Боливарианской Республики назвали действия Вашингтона преступлением против человечества.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
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